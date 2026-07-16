Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 16 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 juillet 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 16 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1761 – 11,8263

1 DOLLAR U.S.A. 8,8727 – 10,3115

1 DOLLAR CANADIEN 6,3173 – 7,3417

1 LIVRE STERLING 12,008 – 13,956

1 LIVRE GIBRALTAR 12,007 – 13,955

1 FRANC SUISSE 11,011 – 12,797

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3624 – 2,7455

1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,376

1 DIRHAM E.A.U. 2,4156 – 2,8074

1 RIYAL QATARI 2,4338 – 2,8284

1 DINAR BAHREINI 23,535 – 27,351

100 YENS JAPONAIS 5,4739 – 6,3615

1 RIYAL OMANI 23,04 – 26,77.

S.L

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