Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 16 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 16 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1761 – 11,8263
1 DOLLAR U.S.A. 8,8727 – 10,3115
1 DOLLAR CANADIEN 6,3173 – 7,3417
1 LIVRE STERLING 12,008 – 13,956
1 LIVRE GIBRALTAR 12,007 – 13,955
1 FRANC SUISSE 11,011 – 12,797
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3624 – 2,7455
1 DINAR KOWEITIEN 28,718 – 33,376
1 DIRHAM E.A.U. 2,4156 – 2,8074
1 RIYAL QATARI 2,4338 – 2,8284
1 DINAR BAHREINI 23,535 – 27,351
100 YENS JAPONAIS 5,4739 – 6,3615
1 RIYAL OMANI 23,04 – 26,77.
S.L
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