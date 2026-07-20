La Bourse de Casablanca démarre en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse lundi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,74% à 17.709,78 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,84% à 1.313,55 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, progressait de 1,19% à 1.259,25 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, lâchait 0,04% à 1.751,2 pts.

Aux valeurs individuelles, CTM (-5,86% à 835 DH), Microdata (-5,74% à 706 DH), Disway (-3,64% à 741 DH), Ib Maroc.com (-3,39% à 57 DH) et Afriquia Gaz (-1,32% à 3.651 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’opposé, Holcim Maroc (+4% à 1.769 DH), Cartier Saada (+3,54% à 24,85 DH), Auto Hall (+3,08% à 67 DH), Managem (+2,48% à 12.400 DH) et Ciments du Maroc (+2,42% à 1.649 DH) réalisaient les meilleures performances.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,18%.