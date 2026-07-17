La Bourse de Casablanca entame ses échanges en grise mine ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en grise mine vendredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,15% à 17.761,4 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,17% à 1.317,93 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,14% à 1.261,00 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, lâchait 0,13% à 1.767,68 pts.

Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (-9,05% à 330,15 DH), Aluminium du Maroc (-5,44% à 1.720 DH), S2M (-5,18% à 472,2 DH), Lesieur Cristal (-4,82% à 301,25 DH) et Fenie Brossette (-3,31% à 260,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’opposé, CTM (+3,94% à 896 DH), Jet Contractors (+2,1% à 2.092 DH), Involys (+1,62% à 122 DH), Mutandis (+1,51% à 231,5 DH) et Auto Hall (+1,46% à 68,98 DH) réalisaient les meilleures performances.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,52%.

S.L