Le prix du poulet en forte baisse sur les marchés de Casablanca

Les prix du poulet ont enregistré, ce jeudi matin, une légère baisse dans la plupart des marchés de Casablanca, où le kilogramme se vend désormais à 13 dirhams.

Selon les informations recueillies, les tarifs ont reculé de manière significative dans la métropole. Sur les marchés de gros, le prix du kilogramme de poulet vivant est tombé à 9 dirhams, tandis que dans les points de vente au détail, il oscille entre 12 et 13 dirhams.

Interrogé à ce sujet, un professionnel du secteur a expliqué que cette baisse est principalement liée à la hausse des températures, qui a contribué à faire diminuer les prix de manière notable.

Réagissant aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant un prétendu mauvais état sanitaire des volailles, le même intervenant a catégoriquement démenti ces informations, les qualifiant de totalement infondées.

Dans le même contexte, Khalid Rabti, responsable au sein de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, a indiqué que cette baisse des prix est un phénomène habituel.

Dans une précédente déclaration, il a précisé que le marché a connu cette année une chute marquée des prix du poulet, principalement en raison d’une production plus importante que les années précédentes.

Il a également souligné que la production avicole au Maroc connaît une croissance continue d’année en année. Toutefois, cette baisse des prix engendre des pertes pour les producteurs et risque d’affecter leur capacité à poursuivre leur activité. À terme, cette situation pourrait avoir des répercussions sur les niveaux de production et, par conséquent, sur l’évolution future des prix.