La Bourse de Casablanca termine sa séance dans le rouge ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,52% à 17.788,33 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,29% à 1 320,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,78% à 1.262,81 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 0,62% à 1.769,99 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,59% à 17.051,3 pts et de 0,65% à 15.299,74 pts.

S.L.