La Bourse de Casablanca ouvre ses échanges dans le rouge ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,29% à 17.830,47 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,45% à 1.318,07 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,14% à 1.270,96 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, prenait 0,04% à 1.781,71 pts.

Mercredi، le MASI avait clôturé sur un gain de 0,38%.

S.L.