La Bourse de Casablanca termine sa séance en territoire positif ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,38% à 17.882,04 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a augmenté de 0,33% à 1.324,01 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,72% à 1.272,75 pts.

S.L.