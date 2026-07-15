La Bourse de Casablanca démarre ses échanges en baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse mercredi, son indice phare, le MASI, lâchant 0,12% à 17.793,64 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,17% à 1.317,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, diminuait de 0,05% à 1.263,1 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,61% à 1.783,4 pts.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,18%.

S.L