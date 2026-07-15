Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 15 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 juillet 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 15 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1601 – 11,8077

1 DOLLAR U.S.A. 8,8953 – 10,3377

1 DOLLAR CANADIEN 6,328 – 7,3542

1 LIVRE STERLING 11,928 – 13,862

1 LIVRE GIBRALTAR 11,928 – 13,862

1 FRANC SUISSE 10,989 – 12,771

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3677 – 2,7517

1 DINAR KOWEITIEN 28,727 – 33,385

1 DIRHAM E.A.U. 2,4217 – 2,8145

1 RIYAL QATARI 2,4397 – 2,8353

1 DINAR BAHREINI 23,595 – 27,421

100 YENS JAPONAIS 5,4814 – 6,3702

1 RIYAL OMANI 23,098 – 26,844

S.L

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