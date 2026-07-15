Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 15 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 15 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1601 – 11,8077
1 DOLLAR U.S.A. 8,8953 – 10,3377
1 DOLLAR CANADIEN 6,328 – 7,3542
1 LIVRE STERLING 11,928 – 13,862
1 LIVRE GIBRALTAR 11,928 – 13,862
1 FRANC SUISSE 10,989 – 12,771
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3677 – 2,7517
1 DINAR KOWEITIEN 28,727 – 33,385
1 DIRHAM E.A.U. 2,4217 – 2,8145
1 RIYAL QATARI 2,4397 – 2,8353
1 DINAR BAHREINI 23,595 – 27,421
100 YENS JAPONAIS 5,4814 – 6,3702
1 RIYAL OMANI 23,098 – 26,844
S.L
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