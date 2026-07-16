Le Premier ministre français est arrivé au Maroc

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est arrivé, mercredi soir à l’aéroport de Rabat-Salé, pour une visite officielle dans le Royaume au cours de laquelle il co-présidera, jeudi, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Lecornu a été accueilli par Akhannouch.

Après avoir passé en revue un détachement de la première base aérienne des Forces Royales Air (FRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre français a été salué, notamment, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Lecornu a été, également, salué par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed El Yacoubi.

Le Premier ministre français est accompagné, au cours de cette visite, d’une importante délégation ministérielle.

La tenue de la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France intervient en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État, le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron.

S.L