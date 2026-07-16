Hausse des prix des carburants : les auto-écoles vont-elles augmenter leurs tarifs ?

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Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a indiqué que les tarifs pratiqués par les auto-écoles resteront inchangés malgré l’augmentation des prix des carburants.

Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre a rappelé que les prestations de formation à la conduite figurent parmi les services dont les prix sont réglementés par la loi, conformément à la décision du ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance.

Il a également précisé que les tarifs des cours théoriques et pratiques nécessaires à l’obtention du permis de conduire sont fixés par un arrêté du ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, qui détermine le coût des heures de formation selon les différentes catégories de permis de conduire.

En conséquence, toute augmentation des tarifs des services proposés par les auto-écoles serait illégale et contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, a affirmé Abdessamad Kayouh.

H.M.