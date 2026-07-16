Maroc: hausse des prix des carburants à partir de ce jeudi

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Les prix des carburants ont enregistré une nouvelle hausse ce jeudi au Maroc, dans l’ensemble des stations-service.

Selon les informations communiquées par la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc, le prix du gasoil augmente de 0,70 dirham par litre, tandis que celui de l’essence progresse de 0,38 dirham par litre.

Dans une déclaration à Le Site info, Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national des industries du pétrole et du gaz, estime que le système de révision des prix tous les quinze jours témoigne d’une harmonisation des tarifs entre les opérateurs. Il dénonce également le fait que les hausses soient appliquées immédiatement, alors que les baisses des cours internationaux mettraient davantage de temps à se répercuter à la pompe.

Le responsable syndical est par ailleurs revenu sur la libéralisation du marché des carburants au Maroc. Selon lui, la décision prise sous le gouvernement de Abdelilah Benkirane, alors que la raffinerie Samir cessait ses activités à Mohammedia, aurait principalement profité aux sociétés de distribution en leur permettant d’accroître leurs marges.

Il estime enfin que les arguments avancés à l’époque pour justifier cette réforme, notamment la préservation de la Caisse de compensation, ne résistent pas à la réalité économique actuelle.

H.M.