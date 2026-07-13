La Bourse de Casablanca termine sur une note négative ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative lundi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,78% à 17.846,86 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,49% à 1.319,24 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 1,07% à 1.263,23 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a baissé de 1,53% à 1.789,66 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,2% à 17.134 pts et de 0,38% à 15.412,3 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-4,4%), « Mines » (-2,75%) et « Industrie agricole » (-2,63%) ont accusé les plus forts replis.

À l’inverse, les secteurs « Assurances » (+0,52%), « Électricité » (+0,23%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (+0,22%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 80,7 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par Managem (15,9 MDH), Itissalat Al-Maghrib (11,5 MDH) et Attijariwafa bank (10,19 MDH).

La capitalisation boursière a atteint près de 1.027,3 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Lesieur Cristal (-8,48% à 302 DH), Stroc Industrie (-5,3% à 173,3 DH), M2M Group (-4,76% à 380 DH), CFG Bank (-4,52% à 190 DH) et Managem (-3,12% à 12.500 DH).

À l’opposé, Promopharm (+5,99% à 1.345 DH), AGMA (+5,67% à 7.170 DH), AFMA (+5,4% à 1.307 DH), Jet Contractors (+2,49% à 2.100 DH) et Delta Holding (+2,41% à 57,35 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

S.L.