Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 14 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 juillet 2026 - 09:19
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 14 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1499 – 11,7959

1 DOLLAR U.S.A. 8,909 – 10,3536

1 DOLLAR CANADIEN 6,3113 – 7,3347

1 LIVRE STERLING 11,901 – 13,831

1 LIVRE GIBRALTAR 11,901 – 13,831

1 FRANC SUISSE 10,942 – 12,716

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3723 – 2,7569

1 DINAR KOWEITIEN 28,762 – 33,426

1 DIRHAM E.A.U. 2,4255 – 2,8189

1 RIYAL QATARI 2,4434 – 2,8396

1 DINAR BAHREINI 23,631 – 27,463

100 YENS JAPONAIS 5,4889 – 6,3789

1 RIYAL OMANI 23,134 – 26,886

S.L

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