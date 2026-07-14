Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 14 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 14 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1499 – 11,7959
1 DOLLAR U.S.A. 8,909 – 10,3536
1 DOLLAR CANADIEN 6,3113 – 7,3347
1 LIVRE STERLING 11,901 – 13,831
1 LIVRE GIBRALTAR 11,901 – 13,831
1 FRANC SUISSE 10,942 – 12,716
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3723 – 2,7569
1 DINAR KOWEITIEN 28,762 – 33,426
1 DIRHAM E.A.U. 2,4255 – 2,8189
1 RIYAL QATARI 2,4434 – 2,8396
1 DINAR BAHREINI 23,631 – 27,463
100 YENS JAPONAIS 5,4889 – 6,3789
1 RIYAL OMANI 23,134 – 26,886
S.L
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