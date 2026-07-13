La Bourse de Casablanca entame ses échanges dans le rouge ce lundi

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge lundi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,63% à 17.874,47 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,81% à 1.314,94 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,48% à 1.270,88 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, lâchait 0,94% à 1.800,46 pts.

Aux valeurs individuelles, CTM (-5,32% à 837 DH), M2M Group (-4,76% à 380 DH), S.M Monétique (-4,43% à 472,1 DH), Réalisations Mécaniques (-4,3% à 444 DH) et Sothema (-4% à 355 DH) enregistraient les plus fortes baisses.

À l’opposé, IB Maroc.com (+8,89% à 60 DH), Wafa Assurance (+6,71% à 5.680 DH), Ciments du Maroc (+3,95% à 1.686 DH), Bank of Africa (+2,25% à 197,9 DH) et Aluminium du Maroc (+0,89% à 1.918 DH) réalisaient les meilleures performances.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une hausse de 0,37%.

S.L.