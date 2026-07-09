La Bourse de Casablanca termine la séance de ce jeudi dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,75% à 17.920,74 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,82% à 1.317,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,94% à 1.274,9 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a progressé de 0,2% à 1.812,93 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des hausses respectives de 1,11% à 17.114,66 pts et de 0,86% à 15.412,21 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Assurances » (-2,47%), « Mines » (-1,47%) et « Services de transport » (-1,39%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Industrie pharmaceutique (+2,28%), « Transport » (+0,81%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (+0,62%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 183,26 millions de dirhams (MDH), dominés par les transactions sur CMT (120,7 MDH), TGCC (9,64 MDH) et Label’Vie (7,57 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.027,68 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Wafa Assurance (-4,07% à 5.323 DH), Managem (-2,61% à 13.001 DH), Ciments du Maroc (-1,82% à 1.620 DH), Stokvis Nord Afrique (-1,59% à 71 DH) et Rebab Company (-1,51% à 97,5 DH) ont enregistré les plus forts replis.

À l’opposé, Unimer (+5,99% à 177 DH), Minière Touissit (+3,85% à 4.777 DH), CIH (+3,09% à 350 DH), SMI (+3,08% à 6.150 DH) et Sothema (+2,42% à 369,8 DH) ont affiché les plus fortes progressions.

S.L