Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 13 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 juillet 2026 - 09:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 13 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1614 – 11,8092

1 DOLLAR U.S.A. 8,8941 – 10,3363

1 DOLLAR CANADIEN 6,2886 – 7,3084

1 LIVRE STERLING 11,913 – 13,845

1 LIVRE GIBRALTAR 11,913 – 13,845

1 FRANC SUISSE 11,001 – 12,785

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3689 – 2,7531

1 DINAR KOWEITIEN 28,714 – 33,37

1 DIRHAM E.A.U. 2,4215 – 2,8141

1 RIYAL QATARI 2,4397 – 2,8353

1 DINAR BAHREINI 23,591 – 27,417

100 YENS JAPONAIS 5,4865 – 6,3761

1 RIYAL OMANI 23,101 – 26,847.

S.L.

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