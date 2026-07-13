Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 13 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 13 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1614 – 11,8092
1 DOLLAR U.S.A. 8,8941 – 10,3363
1 DOLLAR CANADIEN 6,2886 – 7,3084
1 LIVRE STERLING 11,913 – 13,845
1 LIVRE GIBRALTAR 11,913 – 13,845
1 FRANC SUISSE 11,001 – 12,785
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3689 – 2,7531
1 DINAR KOWEITIEN 28,714 – 33,37
1 DIRHAM E.A.U. 2,4215 – 2,8141
1 RIYAL QATARI 2,4397 – 2,8353
1 DINAR BAHREINI 23,591 – 27,417
100 YENS JAPONAIS 5,4865 – 6,3761
1 RIYAL OMANI 23,101 – 26,847.
S.L.
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