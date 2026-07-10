Bourse de Casablanca: le résumé de ce vendredi 10 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du vendredi 10 juillet :

– Le MASI a gagné 0,37% à 17.987,82 points (pts).

– Le secteur « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+4,65%) a signé la meilleure performance.

– Le secteur « Agroalimentaire/Production » (-1,32%) a accusé le plus fort repli.

– Les échanges ont dépassé 123 millions de dirhams.

– La capitalisation boursière a dépassé 1.030 milliards de dirhams.

– Stroc Industrie (+5,66% à 183 DH), Sanlam Maroc (+3,73% à 3.090 DH), Sonasid (+2,73% à 2.035 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+1,74% à 1.518 DH) et CFG Bank (+1,53% à 199 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

– Les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-8,17% à 55,1 DH), Zellidja (-5,99% à 179,55 DH), Lesieur Cristal (-5,71% à 330 DH), Maroc Leasing (-3,68% à 340 DH) et Maghrebail (-1,87% à 894 DH).

S.L.