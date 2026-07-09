PwC au Maroc renforce son partnership avec la nomination d’un nouvel associé

PwC au Maroc annonce la cooptation d’un nouvel associé au sein de son partnership : Ahmed El Filali, nommé Associé Deals Valuation & Business Modelling.

Cette nomination porte à 17 le nombre d’associés de PwC au Maroc et illustre l’engagement du cabinet à promouvoir les talents en reconnaissant l’expertise, l’expérience et les compétences de ses collaborateurs.

Une expertise au service de la croissance et des transformations des entreprises

Ingénieur diplômé de CentraleSupélec et de Sciences Po, Ahmed El Filali débute sa carrière en fusions et acquisitions chez Lazard. En 2011, il rejoint les équipes Deals de PwC à Paris, où il accompagne ses clients sur des problématiques transactionnelles liées à l’évaluation.

Fort de 15 années d’expérience au sein du réseau PwC, il contribue depuis 2018 au développement de l’offre d’évaluation sur le marché marocain et à la croissance de la plateforme Deals au Maghreb, tous secteurs confondus. Expert en modélisation financière, il accompagne de grands groupes et des fonds d’investissement dans l’élaboration de leurs plans d’affaires et l’évaluation de leur création de valeur. Il a également développé une expertise reconnue dans l’évaluation des Management Packages pour les fonds d’investissement.

En tant qu’associé, Ahmed El Filali aura pour mission de renforcer le positionnement des activités Deals de PwC au Maghreb et de poursuivre le développement de l’offre dédiée aux fonds d’investissement.

Avec ses 17 associés et plus de 400 collaborateurs au Maroc, PwC s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire engagée à accompagner les entreprises et les institutions dans leurs transformations et à contribuer à la construction d’un avenir durable, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC.