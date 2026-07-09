XPENG Maroc dévoile la nouvelle P7+

XPENG Maroc a officiellement présenté la nouvelle XPENG P7+, sa nouvelle berline 100 % électrique, à l’occasion d’un événement organisé au showroom XPENG de Casablanca Finance City (CFC). Cette matinée a réuni journalistes, créateurs de contenu et partenaires de la marque autour d’un objectif commun : découvrir un modèle qui vient enrichir l’offre électrique premium au Maroc.

Après une présentation des principales innovations de la P7+, les invités ont pris la route en direction de Skhirat pour un essai grandeur nature. Plus qu’une simple démonstration, ce parcours a permis de découvrir le véhicule dans différentes conditions de circulation et d’apprécier son comportement, son confort et les technologies qui l’équipent.

Un essai routier pour découvrir la P7+ autrement

Pensé comme le prolongement naturel de la présentation, cet essai a permis aux participants d’expérimenter les performances de la P7+ au quotidien.

Tout au long du parcours, ils ont pu apprécier la souplesse de la motorisation électrique, le silence de fonctionnement, le confort de suspension ainsi que la qualité de finition de l’habitacle. Les différentes configurations de route ont également permis de mettre en évidence les aides à la conduite et les fonctionnalités intelligentes développées par XPENG pour accompagner le conducteur dans toutes les situations.

Cette immersion reflète la volonté de la marque de faire découvrir ses véhicules au-delà d’une présentation statique, en privilégiant une prise en main réelle.

Une berline conçue pour répondre aux nouveaux usages

Avec la P7+, XPENG propose une berline qui associe espace, confort et technologies embarquées.

Grâce à son empattement de 3 000 mm, elle offre un habitacle spacieux, pensé pour le confort de tous les occupants. Son coffre de 725 litres, extensible jusqu’à 2 221 litres, ainsi que ses 35 espaces de rangement en font un véhicule particulièrement adapté aux déplacements du quotidien comme aux longs trajets.

À bord, la technologie est présente sans être intrusive. La P7+ est équipée d’un écran central tactile de 15,6 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d’un environnement connecté permettant notamment le contrôle de plusieurs fonctions du véhicule à distance via l’application XPENG.

Le confort est assuré par des sièges en cuir Nappa chauffants, ventilés et massants, un toit panoramique, une insonorisation renforcée et un système de réduction active du bruit qui contribuent à rendre chaque trajet plus agréable.

Performances et sécurité

Construite sur une architecture électrique 800 V, la P7+ bénéficie d’une recharge ultra-rapide pouvant atteindre 446 kW, permettant de passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 12 minutes, dans des conditions optimales.

Elle intègre également 14 systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), parmi lesquels le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie, le freinage d’urgence autonome et le stationnement automatique, offrant un haut niveau de sécurité et de sérénité au volant.

Disponible au Maroc

La nouvelle XPENG P7+ est désormais disponible dans le réseau XPENG Maroc au prix de 540 000 DH TTC.

À travers ce lancement, XPENG Maroc poursuit le développement de sa gamme de véhicules électriques au Royaume et confirme sa volonté de proposer des modèles alliant innovation, qualité de fabrication et technologies de dernière génération.