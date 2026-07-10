Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 10 juillet 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 10 juillet 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1669 – 11,8155
1 DOLLAR U.S.A. 8,8863 – 10,3273
1 DOLLAR CANADIEN 6,2747 – 7,2923
1 LIVRE STERLING 11,931 – 13,865
1 LIVRE GIBRALTAR 11,931 – 13,865
1 FRANC SUISSE 11,033 – 12,823
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3671 – 2,7509
1 DINAR KOWEITIEN 28,707 – 33,363
1 DIRHAM E.A.U. 2,4193 – 2,8117
1 RIYAL QATARI 2,4375 – 2,8327
1 DINAR BAHREINI 23,571 – 27,393
100 YENS JAPONAIS 5,4936 – 6,3844
1 RIYAL OMANI 23,082 – 26,824
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