Economie

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 10 juillet 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 juillet 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 10 juillet 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1669 – 11,8155

1 DOLLAR U.S.A. 8,8863 – 10,3273

1 DOLLAR CANADIEN 6,2747 – 7,2923

1 LIVRE STERLING 11,931 – 13,865

1 LIVRE GIBRALTAR 11,931 – 13,865

1 FRANC SUISSE 11,033 – 12,823

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3671 – 2,7509

1 DINAR KOWEITIEN 28,707 – 33,363

1 DIRHAM E.A.U. 2,4193 – 2,8117

1 RIYAL QATARI 2,4375 – 2,8327

1 DINAR BAHREINI 23,571 – 27,393

100 YENS JAPONAIS 5,4936 – 6,3844

1 RIYAL OMANI 23,082 – 26,824

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