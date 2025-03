EESSEC Business School organise son premier Model United Nations en Afrique

Du 11 au 13 avril 2025, ESSEC Business School – Campus Afrique organisera la toute première édition de son Model United Nations (MUN) sur le continent africain : E-MUN Africa. Cet événement d’envergure internationale réunira des étudiants issus des plus grandes universités marocaines et internationales pour débattre des enjeux mondiaux et proposer des solutions innovantes.

Une expérience immersive au cœur de la diplomatie

E-MUN Africa offre une plateforme unique aux jeunes débatteurs pour affûter leurs compétences en négociation, prise de parole en public et résolution de conflits. En incarnant le rôle de diplomates, les participants auront l’opportunité de se confronter aux réalités de la diplomatie internationale et de défendre leurs idées dans un cadre académique stimulant.

Des conférenciers d’exception

Pour enrichir les discussions, Laïla Costa-Pereira, entrepreneuse engagée dans les énergies renouvelables, et Moussa Camara, fondateur de l’association « Les Déterminés » et récipiendaire de la Légion d’honneur, partageront leur expérience et leur vision du leadership et de l’innovation.

Un programme alliant débats, formations et moments de convivialité

Durant ces trois jours, les participants alterneront entre sessions de débats, activités interactives et temps d’échanges. Le programme comprend une cérémonie d’ouverture, des caucus modérés et non modérés, ainsi qu’une remise de certificats et une soirée de célébration.

Un engagement pour la jeunesse et l’entrepreneuriat local

ESSEC Business School – Campus Afrique souhaite faire de cet événement une véritable vitrine des talents et des initiatives locales. Des stands seront mis à disposition de jeunes entrepreneurs marocains pour promouvoir leurs produits et services. De plus, l’événement bénéficiera d’une couverture médiatique assurant une large visibilité.

Une expérience inoubliable pour les leaders de demain

E-MUN Africa ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les étudiants passionnés par les relations internationales et la diplomatie. Cet événement bilingue (anglais et français) marquera une étape clé dans la formation des futurs leaders et acteurs du changement.