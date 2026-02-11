ESSEC Campus Afrique : plus de 600 visiteurs pour les Portes Ouvertes des 10 ans

L’ESSEC Business School Campus Afrique a organisé une Journée Portes Ouvertes sur son campus de Rabat, accueillant plus de 600 visiteurs. Lycéens, parents et professionnels sont venus découvrir les programmes académiques de l’ESSEC et échanger avec les équipes, dans le cadre d’une édition marquée par le lancement d’une année symbolique : les 10 ans du Campus Afrique.

Classée dans le Top 10 mondial, l’ESSEC Business School a proposé, à travers cette Journée Portes Ouvertes, un programme structuré autour de présentations académiques, d’ateliers et de temps d’échanges, permettant aux participants de mieux appréhender les parcours post-bac et masters, ainsi que l’approche pédagogique et internationale de l’institution.

Parmi les temps forts de la journée :

La présentation des programmes emblématiques, dont le Global BBA, formation post-bac de référence, et l’International Program in Business Administration (IPBA), offrant une double diplomation et une expérience internationale.

Des témoignages d’étudiants et d’alumni illustrant la diversité des parcours et l’expérience multicampus entre Paris, Singapour et Rabat.

Des échanges avec les équipes académiques et les Career Services, dédiées à l’accompagnement des étudiants vers leur insertion professionnelle.

« Cette Journée Portes Ouvertes s’inscrit dans une année particulière pour le Campus Afrique, qui célèbre dix années de développement académique et de rayonnement sur le continent », souligne Hugues Levecq, Directeur Général et Deputy Dean de l’ESSEC Business School – Campus Afrique.

À travers cette édition, l’ESSEC Business School – Campus Afrique réaffirme la continuité de son engagement en faveur de formations d’excellence, tout en ouvrant une année jalonnée d’événements mettant en lumière les 10 ans du campus.

A propos de l’ESSEC Business School – Campus Afrique

L’ambition de l’ESSEC Afrique est de permettre à ses étudiants d’accéder à la formation de haut niveau de l’ESSEC Business School, prestigieuse institution académique d’excellence depuis 1907 et caractérisée par ses valeurs, son savoir-faire et son esprit pionnier et de devenir une Business School de référence pour l’Afrique à travers un modèle pédagogique singulier, fondé sur la création et la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être ; trois axes de développement mixant l’apprentissage académique, l’expérience pratique et l’ouverture d’esprit.

De plus, pleinement intégrée dans son environnement, l’ESSEC Afrique travaille avec les acteurs politiques, économiques et associatifs marocains et africains pour relever les défis économiques, culturels et sociaux du continent avec une attention particulière au développement de ponts entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.