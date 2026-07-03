La Bourse de Casablanca démarre sa séance en bonne mine ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine vendredi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 0,49% à 18.387,66 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,03% à 1.342,8 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 1,12% à 1.318,37 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,7% à 1.857,44 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient affichées par Lesieur Cristal (+8,24% à 379 DH), SMI (+4,33% à 6.840 DH), Minière Touissit (+4,1% à 5.080 DH), Managem (+3,59% à 14.100 DH) et Label’Vie (+2,72% à 3.739 DH).

À l’inverse, CTM (-4,94% à 846 DH), Cartier Saada (-4,11% à 26,35 DH), Med Paper (-3,60% à 24,1 DH), Résidences Dar Saada (-1,99% à 172,2 DH) et CMGP Group (-1,74% à 339 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,98%.

S.L.