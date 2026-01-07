Dans un contexte international marqué par un ralentissement du commerce mondial, des tensions géopolitiques croissantes et la fin des cycles de baisse des taux d’intérêt, Standard Chartered Global Research (« SC Global Research ») publie son rapport annuel Global Focus 2026, qui analyse les tendances économiques susceptibles d’influencer les marchés mondiaux ainsi que les économies émergentes, dont le Maroc.

Selon le rapport, l’économie mondiale devrait maintenir un taux de croissance de 3,4 % en 2026, grâce aux investissements et à la résilience de la demande intérieure dans plusieurs régions. Ces perspectives mondiales sont particulièrement importantes pour le Maroc, dont la croissance reste étroitement liée à la demande extérieure, aux conditions financières internationales et à l’appétit des investisseurs pour les marchés émergents.

Dans ce contexte, SC Global Research souligne que le Maroc aborde l’année 2026 dans une position relativement favorable : la croissance nationale devrait atteindre 4,5 % après des performances supérieures aux prévisions en 2025 (4,8 %), les plus élevées depuis la pandémie. Cette dynamique reflète la vigueur des secteurs non agricoles, notamment les services et l’industrie, ainsi que l’accélération des investissements publics et privés, en particulier dans le cadre des grands projets liés à la Coupe du monde 2030, qui soutiennent largement la demande intérieure. La désinflation en cours continue de renforcer la consommation des ménages, tandis que les recettes touristiques et les transferts de fonds des Marocains vivant à l’étranger restent solides, contribuant à la stabilité de la demande.

Le rapport souligne toutefois plusieurs défis : l’insuffisance des précipitations au début de la saison agricole limite la reprise sectorielle, le déficit courant devrait s’élargir à 2,5 % du PIB en raison de l’augmentation des importations de biens d’équipement, et des tensions sociales potentielles pourraient affecter le rythme des réformes. Malgré ces facteurs, les fondamentaux économiques restent solides. Le gouvernement reste déterminé à consolider ses finances publiques, avec un objectif de déficit de 3,0 % en 2026, tandis que la Banque Al-Maghrib devrait maintenir son taux directeur à 2,0 % tout en préparant la transition vers un régime de ciblage de l’inflation d’ici 2027, offrant ainsi une plus grande flexibilité au dirham et renforçant la crédibilité du cadre macroéconomique.

Dans ce contexte, Cynthia El Asmar, Directrice pays et responsable de la zone Maroc, a déclaré : « Le Maroc continue de faire preuve d’une résilience remarquable face à la volatilité mondiale. Les perspectives pour 2026 sont soutenues par une forte dynamique non agricole, des investissements à l’échelle nationale et un environnement inflationniste plus favorable. Le Royaume s’oriente également vers la modernisation de son cadre monétaire, ce qui renforcera sa stabilité macroéconomique à moyen terme. Chez Standard Chartered, nous restons pleinement engagés à soutenir les ambitions du Maroc et à faciliter les investissements qui contribueront à sa croissance durable. »