Thiago Pitarch entretient le suspense sur le Maroc

Le feuilleton autour de l’avenir international de Thiago Pitarch est loin d’être terminé. Malgré un début d’Euro U19 remarquable sous les couleurs de l’Espagne, le jeune milieu de terrain du Real Madrid n’a pas fermé la porte à une future sélection avec le Maroc.

Invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER, le joueur de 18 ans a été interrogé sur l’intérêt que lui porte la Fédération Royale Marocaine de Football. Sans confirmer ni démentir une éventuelle future décision, il a préféré temporiser.

« Ce qui doit arriver arrivera. C’est quelque chose que je vois encore très loin. D’abord, on doit gagner cet Euro », a confié Thiago Pitarch au micro de la Cadena SER.

Selon le média espagnol, le milieu de terrain, auteur de cinq passes décisives depuis le début du Championnat d’Europe U19, reste pleinement concentré sur la finale que disputera l’Espagne face à l’Allemagne. Le joueur explique que son unique priorité est de remporter le tournoi avant de réfléchir à son avenir en sélection.

Toujours d’après Cadena SER, Pitarch, qui est éligible pour représenter le Maroc grâce à ses origines paternelles, refuse pour l’instant de prendre une position définitive. Le quotidien sportif AS, qui revient également sur cette interview, souligne que le Madrilène estime que cette décision est encore « très loin » et préfère avancer « étape par étape ».

Si l’Espagne espère voir l’une de ses nouvelles pépites poursuivre son parcours avec la Roja jusqu’en équipe A, le Maroc conserve donc ses chances dans ce dossier. À ce stade, Thiago Pitarch laisse toutes les options ouvertes, repoussant toute décision à l’issue de son aventure à l’Euro U19.

D.Y