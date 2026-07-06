Maroc-France : Mohamed Ouahbi retient son souffle pour Ismael Saibari

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Mohamed Ouahbi attend le rapport médical définitif concernant Ismaël Saibari, blessé lors de la dernière rencontre face au Canada.

Une source proche du sélectionneur national a confié à Le Site info que la blessure du joueur ne serait pas grave. Le staff médical des Lions de l’Atlas lui fait toutefois passer une série d’examens approfondis afin de déterminer avec précision la nature de sa blessure et d’établir le protocole de soins le plus adapté.

La même source précise que la participation de Saibari au prochain match reste incertaine. Mohamed Ouahbi ne souhaiterait prendre aucun risque avec son joueur et privilégie, comme à son habitude, les éléments pleinement aptes sur le plan physique.

De son côté, Ismaël Saibari souhaite vivement être présent face à la France et compte tout mettre en œuvre pour retrouver rapidement ses moyens et sa pleine forme. La décision finale reviendra toutefois au staff médical des Lions de l’Atlas et au sélectionneur national.

A noter que le Maroc affrontera la France jeudi prochain au stade de Boston, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde.

H.M.