France Vs Maroc : Qui est favori selon les prédictions d’Opta ?

Qualifiés avec autorité après leur large victoire contre le Canada (3-0), les Lions de l’Atlas s’apprêtent désormais à défier l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

De leur côté, les Bleus ont dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout du Paraguay (1-0) au terme d’une rencontre intense sur le plan physique, laissant plusieurs interrogations autour de l’état de fraîcheur du groupe de Didier Deschamps.

Malgré la belle dynamique marocaine, le modèle statistique d’Opta place la France en favorite avant cette confrontation programmée ce jeudi 9 juillet au Gillette Stadium de Boston. Selon les prévisions, les Bleus disposent de 65 % de chances de s’imposer, contre seulement 16 % pour les Lions de l’Atlas. La probabilité d’un match nul à l’issue du temps réglementaire est estimée à 18 %, avec une éventuelle séance de tirs au but en cas d’égalité après prolongation.

Le coup d’envoi de cette affiche très attendue sera donné à 21h00, heure marocaine, au Gillette Stadium de Foxborough, dans la région de Boston.

D.Y