« Machi sahbi f tiran » : la réponse virale de Hakimi avant d’affronter Mbappé

À l’approche du quart de finale très attendu, la tension monte déjà autour de l’affiche qui opposera le Maroc à la France. Au cœur des discussions : la relation amicale entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain et très proches en dehors des terrains.

Lors d’un échange relayé sur les réseaux sociaux, l’humoriste marocain Mimo Lazrak a lancé un message direct au latéral marocain, lui demandant de mettre l’amitié de côté le temps du match et de se concentrer uniquement sur l’objectif sportif.

Une remarque à laquelle Achraf Hakimi a répondu avec détermination et sans détour :

« Machi sahbi f tiran. »

Ce qui veut dire en français : « Ce n’est pas mon pote sur le terrain. »

Une déclaration qui a rapidement fait réagir les supporters marocains, séduits par l’état d’esprit combatif du joueur des Lions de l’Atlas. Si Hakimi entretient une relation très forte avec Mbappé en dehors du rectangle vert, le défenseur a clairement rappelé qu’en sélection, seule la compétition compte.

D.Y