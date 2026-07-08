Mondial 2026: Comment le Maroc doit jouer contre la France (Chebka)

Au programme : analyse tactique, état de forme des deux équipes, duels clés, forces et faiblesses des Lions de l’Atlas et des Bleus, sans oublier les scénarios qui pourraient faire basculer cette rencontre.

Les chroniqueurs reviendront également sur le parcours des deux sélections jusqu’aux quarts de finale et partageront leurs pronostics avant un match qui s’annonce intense et indécis. Une émission riche en débats, à suivre pour ne rien manquer de l’avant-match de ce Maroc-France qui promet de faire vibrer les passionnés de football.