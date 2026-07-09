Maroc-France : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec l’équipe de France ce jeudi 9 juillet en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Ce choc très attendu se disputera au Gillette Stadium de Foxborough (près de Boston), avec en jeu une place dans le dernier carré de la compétition.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00 (heure du Maroc). Les supporters marocains pourront suivre le match en direct sur Al Aoula TNT, Arryadia TNT, beIN Sports MAX 1, beIN Sports MAX 3 ainsi que beIN Sports 1 France.

Cette affiche entre le Maroc et la France s’annonce comme l’un des grands rendez-vous des quarts de finale. Les hommes de Mohamed Ouahbi tenteront de poursuivre leur remarquable parcours en décrochant une qualification historique pour les demi-finales face à l’un des favoris de cette Coupe du monde 2026.

D.Y