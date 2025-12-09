Alfa Romeo Maroc lance la 1ère édition de l’Alfisti Day

Alfa Romeo Maroc a lancé la 1ère édition de l’Alfisti Day, un événement exclusif imaginé pour célébrer la passion et la sportivité qui unissent la marque italienne à sa communauté. Organisé au sein du centre UTAC d’Oued Zem, unique infrastructure d’essais automobiles de cette envergure au Maroc, ce rendez-vous a réuni les passionnés de la marque.

Une expérience immersive au cœur de l’ADN Alfa Romeo

L’Alfisti Day propose une immersion complète dans l’univers de la marque, articulée autour d’un programme alliant performance, précision et émotions mécaniques :

Sessions de conduite sportive encadrées par des instructeurs professionnels ;

encadrées par des instructeurs professionnels ; Essais dynamiques des modèles Alfa Romeo mis à disposition pour l’événement, comprenant les modèles Junior, Tonale, Giulia et Stelvio , incluant également la toute dernière édition spéciale Tonale Leil .

des modèles Alfa Romeo mis à disposition pour l’événement, comprenant les modèles , incluant également . Accès piste pour les propriétaires , leur permettant de tester les capacités de leur propre véhicule en conditions réelles ;

, leur permettant de tester les capacités de leur propre véhicule en conditions réelles ; Ateliers techniques et zones d’exposition , dédiés au design, à l’ingénierie italienne et à la technologie embarquée ;

, dédiés au design, à l’ingénierie italienne et à la technologie embarquée ; Un village Alfisti proposant un espace de vie conçu pour favoriser les rencontres et renforcer l’esprit de communauté.

UTAC Oued Zem : un cadre d’excellence pour magnifier la sportivité italienne

Réputé pour ses pistes techniques et son environnement sécurisé, l’UTAC d’Oued Zem représente un lieu idéal pour mettre en lumière la dynamique de conduite propre à Alfa Romeo. Le choix de ce site stratégique permet d’exprimer pleinement les performances des modèles, tout en garantissant une maîtrise totale des conditions d’essais.

Un nouveau rendez-vous pour fédérer la communauté Alfisti au Maroc

En lançant cette première édition, Alfa Romeo Maroc affirme sa volonté de renforcer son lien historique avec les passionnés « ALFISTIS » et d’inscrire la marque dans une expérience client où émotion, performance et sportivité se rencontrent.

Conçu pour devenir un événement signature, l’Alfisti Day ambitionne de s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui reconnaissent en Alfa Romeo bien plus qu’une marque : une culture, un héritage et un art de conduire.