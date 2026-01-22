La Bourse de Casablanca finit dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert jeudi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,76% à 18.792,09 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 1,02% à 1.462,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,65% à 1.270,57 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,8% à 1.875,35 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,66% à 17.460 pts et 0,73% à 16.009,56 pts.