Alfa Romeo Maroc Lance la nouvelle édition limitée Tonale « Leil »

Alfa Romeo Maroc dévoile la Tonale « Leil », une édition limitée inédite conçue spécialement pour le marché marocain.

Fidèle à l’ADN de la marque, cette version exclusive du modèle Tonale incarne le mariage parfait entre l’élégance italienne intemporelle et une inspiration marocaine authentique. Pensée comme une expérience unique, la Tonale « Leil » se distingue par son design intense, ses équipements technologiques immersifs et son caractère exclusif, destiné aux passionnés d’automobile en quête de distinction et d’émotion.

UN NOM SYMBOLIQUE ET UNE IDENTITÉ FORTE

Le choix du nom « Leil », qui signifie « nuit » en arabe, n’est pas anodin. Il traduit la profondeur, la force et le mystère de cette édition limitée. Tout dans ce modèle rappelle cette inspiration : les couleurs profondes et intenses, les lignes racées qui évoquent le dynamisme, et les détails raffinés qui renforcent son caractère exclusif. La Tonale « Leil » exprime à la fois l’héritage de l’élégance italienne et une sensibilité locale qui la rend unique sur le marché marocain.

UNE SÉRIE SPÉCIALE PENSÉE POUR LE MAROC

La Tonale « Leil » se présente dans une configuration qui répond aux attentes des conducteurs marocains. Dotée d’une motorisation diesel, cette édition conjugue efficacité, performance et fiabilité tout en se positionnant comme une version premium d’entrée de gamme. Elle s’adresse à une clientèle exigeante, en quête d’un véhicule qui allie accessibilité et exclusivité, confort et sportivité, tout en garantissant une expérience de conduite distinctive.

UN DESIGN AFFIRMÉ ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

La Tonale « Leil » illustre le savoir-faire d’Alfa Romeo dans la création d’automobiles où la passion du design rencontre l’innovation technologique.

Une esthétique unique : avec sa teinte extérieure « Dark » (Nero Alfa ou Dark Grey), sublimée par un kit carrosserie noir brillant et des jantes alliage 18’’ à finition sombre, la Tonale « Leil » affiche un look puissant et élégant. Les inserts noirs renforcent son identité, créant une silhouette mystérieuse et racée qui attire tous les regards.

: avec sa teinte extérieure « Dark » (Nero Alfa ou Dark Grey), sublimée par un kit carrosserie noir brillant et des jantes alliage 18’’ à finition sombre, la Tonale « Leil » affiche un look puissant et élégant. Les inserts noirs renforcent son identité, créant une silhouette mystérieuse et racée qui attire tous les regards. Une expérience immersive : équipée d’un toit panoramique ouvrant, la voiture invite à une conduite lumineuse et ouverte sur l’extérieur. Les feux Matrix LED assurent une visibilité optimale, combinant sécurité et modernité. Le combiné digital Full TFT 12,3’’ personnalisable offre quant à lui une interface intuitive et connectée, plaçant le conducteur au cœur de l’expérience.

: équipée d’un toit panoramique ouvrant, la voiture invite à une conduite lumineuse et ouverte sur l’extérieur. Les feux Matrix LED assurent une visibilité optimale, combinant sécurité et modernité. Le combiné digital Full TFT 12,3’’ personnalisable offre quant à lui une interface intuitive et connectée, plaçant le conducteur au cœur de l’expérience. Un intérieur raffiné et exclusif : l’habitacle est pensé comme un véritable écrin, où chaque détail reflète le luxe et la sportivité. Le volant sport en cuir noir souligne l’ADN Alfa Romeo, tandis que les matériaux de qualité et les finitions élégantes créent une atmosphère à la fois confortable et sophistiquée.

« LUXURY MEETS DESIGN » : UN POSITIONNEMENT AFFIRMÉ

Avec la Tonale « Leil », Alfa Romeo Maroc affirme un positionnement fort à travers sa vision « Luxury Meets Design ». Cette philosophie consiste à fusionner le meilleur du design italien — intemporel, raffiné et sensuel — avec l’inspiration et l’authenticité marocaines. La campagne qui accompagne ce lancement

illustre une approche moderne et ambitieuse, où le luxe ne se limite pas au style, mais s’exprime dans chaque détail : la beauté des lignes, la fluidité de conduite et l’émotion ressentie au volant.

TARIF ET DISPONIBILITÉ

Disponible dès aujourd’hui dans l’ensemble du réseau Alfa Romeo Maroc, la Tonale « Leil » est proposée au tarif exclusif de 375 000 DH. Une offre unique pour un modèle qui conjugue exclusivité, accessibilité et distinction.