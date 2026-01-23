La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,79% à 18.643,56 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,99% à 1.448,25 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,94% à 1.258,66 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a, quant à lui, diminué de 0,73% à 1.861,63 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,95% à 17.294,3 pts et 0,89% à 15.866,8 pts.