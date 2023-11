Alfa Romeo face au “Brennero-leaks”

Une image modélisée du futur SUV urbain d’Alfa Romeo, surnommé Brennero en interne, a fuité récemment sur les réseaux sociaux.

Bâti sur la plateforme CMP/e-CMP, inaugurée par le cousin Jeep Avenger, en 2022, et reprise, depuis, par d’autres membres de la famille Stellantis, notamment le 2008 et le Fiat 600, le petit frère du Tonale devrait permettre à la marque au Biscione d’effectuer son retour sur un segment B qu’elle a déserté en 2018, suite à l’arrêt de la production de la citadine polyvalente MiTo.

Il devrait également niveler vers le bas le prix médian de la gamme de la firme milanaise et, partant, booster les volumes de ventes et faire chauffer la caisse enregistreuse. Comme ses jumeaux techniques, le Brennero devrait être disponible en deux variantes à son lancement : mild-hybrid, version animée par un 3 cylindres 1.2 l essence suralimenté rattaché à un réseau 48 V, et 100 % électrique. A suivre…

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO