CAN 2025 : une réunion attendue entre Fouzi Lekjaa et Walid Regragui

L’aventure de la sélection marocaine en Coupe d’Afrique des nations 2025 s’est achevée sur une déception, marquée par l’échec à décrocher le titre, finalement remporté par le Sénégal.

Selon des sources médiatiques, une réunion est attendue entre le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et le sélectionneur national, Walid Regragui.

Cette rencontre devrait être consacrée à l’évaluation de la participation de la sélection marocaine et au bilan de son parcours, après avoir atteint la finale de la compétition. La sélection marocaine a en effet atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations et était toute proche de remporter le titre. Mais le rêve s’est finalement transformé en cauchemar.

Rappelons par ailleurs que la FRMF a annoncé qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF), ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine.

Ce recours fait également suite aux événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes, précise la FRMF dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs », déplore la même source.

