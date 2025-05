Alfa Romeo ouvre son nouveau showroom au cœur de Casablanca

Alfa Romeo renforce sa présence au Maroc avec l’ouverture de son nouveau showroom sur le prestigieux boulevard Al Massira Al Khadra, au cœur de Casablanca, affirmant ainsi le positionnement premium de la marque.

Occupant une superficie de 65 m², ce nouveau showroom incarne la nouvelle identité de marque d’Alfa Romeo, à travers une architecture épurée, contemporaine et émotionnelle.

Pensé comme un écrin technologique et minimaliste, l’espace combine harmonieusement matériaux à effets tactiles uniques, textures innovantes, et jeux de lumière orchestrés autour du rouge Alfa emblématique, vibrant et audacieux. Ce rouge, symbole historique de la marque, contraste élégamment avec une palette de gris minéraux évoquant à la fois la performance, la sophistication italienne et la puissance brute.

Chaque détail du showroom a été pensé pour éveiller les sens et offrir une expérience émotionnelle forte, faisant de cet espace de vente, une invitation à plonger dans l’univers Alfa Romeo.

Avec ce nouveau store, Alfa Romeo totalise désormais neuf points de vente sur l’ensemble du territoire national : Tanger (1), Rabat (1), Fès (1), Agadir (1), Marrakech (2) et Casablanca (3). Ce maillage stratégique témoigne de la volonté de la marque d’assurer une proximité optimale avec sa clientèle, en offrant des espaces à taille humaine, conçus pour répondre aux nouveaux standards d’excellence, d’attention personnalisée et d’efficacité.

Le Junior Ibrida, la nouvelle icône urbaine d’Alfa Romeo

Au cœur de ce nouveau showroom, le modèle Junior Ibrida incarne l’évolution audacieuse d’Alfa Romeo. Compact, sportif, raffiné et électrifié, ce modèle est pensé pour répondre aux exigences de la vie urbaine, tout en restant fidèle à l’ADN historique de la marque.

Doté d’une motorisation hybride de 145 ch, le Junior offre une expérience de conduite vive et maîtrisée, alliant performance, tenue de route exemplaire et sobriété énergétique.

Son habitacle spacieux se distingue par une connectivité de dernière génération et un coffre de 415 litres, garantissant confort et praticité au quotidien comme pour les longs trajets.

Une inauguration sous le signe de l’héritage et de la passion

Cette inauguration s’inscrit dans une année symbolique pour Alfa Romeo, qui célèbre 115 ans d’histoire, de style et de passion automobile. À cette occasion, la marque a dévoilé un logo commémoratif, fusionnant passé et futur dans une composition audacieuse : le chiffre « 5 », enlacé par le Biscione – emblème iconique d’Alfa Romeo – exprime l’élan, l’innovation et la fidélité à ses racines italiennes.

L’année 2025 est jalonnée de commémorations marquantes, dont le centenaire de la victoire de la Tipo P2 au premier Championnat du monde de l’automobile, les 75 ans de la série 1900, les débuts légendaires de la Giulietta Berlina ou encore les exploits sportifs de la Giulia Sprint GTA. Autant de jalons qui témoignent de la singularité d’Alfa Romeo, marque indomptable qui n’a jamais suivi le temps mais l’a toujours défié.