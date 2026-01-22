La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 1,64% à 18.955,71 points (pts). L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 1,98% à 1.476,66 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 1,72% à 1.284,11 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,74% à 1.874,18 pts.

Aux valeurs individuelles, Ciments du Maroc (+4,67% à 1.098 DH), Label Vie (+3,42% à 4.449 DH), Taqa Morocco (+3,29% à 2.169 DH), SGTM (+3,13% à 850 DH) et Delta Holding (+3,12% à 72,8 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Med Paper (-2,55% à 26,41 DH), Auto Hall (-1,73% à 93 DH), SMI (-1,46% à 6.000 DH), SNEP (-0,98% à 490,05 DH) et Microdata (-0,61% à 795,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,23%.