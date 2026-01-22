Bank of Africa obtient l’agrément de négociateur compensateur

BANK OF AFRICA poursuit sa dynamique d’innovation et renforce son positionnement sur les marchés financiers marocains en annonçant l’obtention de l’agrément de Négociateur Compensateur (NC), dans le cadre de l’opérationnalisation du marché à terme au Maroc.

Cet agrément stratégique permet à BANK OF AFRICA d’assurer les fonctions essentielles de compensation des opérations sur produits dérivés standardisés, garantissant leur bonne fin et contribuant activement à la sécurité, à la transparence et à la fluidité du marché. Il atteste également du respect, par la Banque, des standards les plus exigeants en matière de gestion des risques, de gouvernance, de conformité réglementaire et d’infrastructures opérationnelles.

Grâce à ce nouveau statut, BANK OF AFRICA est désormais en mesure d’accompagner efficacement les opérateurs de marché, les investisseurs institutionnels et les entreprises clientes dans leurs opérations de couverture et de gestion des risques, à travers des solutions avancées basées sur les contrats à terme. Cette offre vient enrichir la palette de services du Groupe dans les activités de marché et consolide sa crédibilité auprès des acteurs nationaux et internationaux.

Cette avancée majeure confirme la position de BANK OF AFRICA en tant qu’acteur systémique et pionnier dans la transformation du marché des capitaux marocain. Elle illustre l’engagement constant du Groupe à soutenir le développement du marché financier, à accompagner ses clients dans un environnement de plus en plus sophistiqué et à contribuer durablement à la modernisation de la place financière marocaine et africaine.