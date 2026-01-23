Economie

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 23 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 janvier 2026 - 09:28
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 23 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2681 – 11,9333

1 DOLLAR U.S.A. 8,7425 – 10,1603

1 DOLLAR CANADIEN 6,3388 – 7,3668

1 LIVRE STERLING 11,806 – 13,72

1 LIVRE GIBRALTAR 11,806 – 13,72

1 FRANC SUISSE 11,07 – 12,866

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3314 – 2,7094

1 DINAR KOWEITIEN 28,468 – 33,084

1 DIRHAM E.A.U. 2,3802 – 2,7662

1 RIYAL QATARI 2,3984 – 2,7874

1 DINAR BAHREINI 23,19 – 26,95

100 YENS JAPONAIS 5,5374 – 6,4354

1 RIYAL OMANI 22,708 – 26,39.



