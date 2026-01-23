Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 23 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 23 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2681 – 11,9333
1 DOLLAR U.S.A. 8,7425 – 10,1603
1 DOLLAR CANADIEN 6,3388 – 7,3668
1 LIVRE STERLING 11,806 – 13,72
1 LIVRE GIBRALTAR 11,806 – 13,72
1 FRANC SUISSE 11,07 – 12,866
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3314 – 2,7094
1 DINAR KOWEITIEN 28,468 – 33,084
1 DIRHAM E.A.U. 2,3802 – 2,7662
1 RIYAL QATARI 2,3984 – 2,7874
1 DINAR BAHREINI 23,19 – 26,95
100 YENS JAPONAIS 5,5374 – 6,4354
1 RIYAL OMANI 22,708 – 26,39.