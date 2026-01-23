Smeia clôture l’année 2025 avec des chiffres de vente record

Smeia consolide sa position d’acteur majeur du secteur automobile et confirme sa trajectoire de croissance, portée par la performance des marques représentées, notamment celle de BMW, qui clôture l’année 2025 à la première position du segment premium, enregistrant ainsi un nouveau record historique des ventes pour la quatrième année consécutive.

BMW, une performance portée par des modèles emblématiques

En 2025, les ventes de BMW ont atteint un niveau historique, avec 5 070 unités livrées, confirmant l’attractivité et la compétitivité de la gamme sur le marché marocain.

Cette performance a été portée notamment par la BMW Série 5, modèle iconique du segment des berlines premium, la BMW X5, dont la version hybride rechargeable continue de susciter un fort intérêt, ainsi que la BMW X3, qui figure parmi les modèles les plus en vogue du segment des SUV premium.

L’année a également été marquée par le lancement de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé, ainsi que par la présentation en avant-première au Maroc de la BMW iX3 Neue Klasse 100 % électrique, qui se distingue par une autonomie électrique exceptionnelle de 800 km.

MINI, une croissance portée par le renouvellement de la gamme :

A l’issue de l’exercice 2026, MINI a enregistré 264 unités vendues, soit une croissance de +21,6 % par rapport à 2024.

Cette performance s’inscrit dans une année marquée par le renouvellement complet de la gamme MINI, avec l’introduction des nouvelles Cooper 3 portes et 5 portes, le renouvellement du Countryman, ainsi que la présentation du MINI Aceman, nouveau modèle 100 % électrique.

L’offre MINI couvre désormais l’ensemble des principales motorisations du marché, avec des moteurs essences, diesels et électriques.

BMW Motorrad, une croissance portée par des lancements stratégiques :

En 2025, BMW Motorrad a enregistré 618 motos livrées, soit une croissance de +19,3% par rapport à 2024.

Cette performance a été portée par le succès des BMW R1300 GS et R1300 GS Adventure, ainsi que par le lancement de nouveaux modèles, notamment la BMW F900 GS, et la présentation de la toute nouvelle BMW R 1300 RT, particulièrement attendue sur le marché.

Smeia, un réseau de succursales premiums en constante évolution :

Durant l’année écoulée, la succursale de Tanger a été le premier site du réseau Smeia à adopter les nouveaux standards Retail Next définis par le constructeur. Cette étape marque le lancement opérationnel de la mise en place de ces nouveaux standards sur le réseau Smeia BMW – MINI, au Maroc.

Ce concept redéfinit les espaces avec une nouvelle organisation des zones de présentation des véhicules et renforce l’intégration des outils digitaux dans l’expérience client.

Cette dynamique se poursuit avec le projet de construction, aux standards Retail Next, d’une deuxième succursale BMW, MINI, BMW Motorrad à Casablanca, située à Bouskoura, dont l’ouverture est prévue au dernier trimestre 2026.

En même temps, Smeia lance le projet de construction d’une nouvelle succursale à Marrakech, sur la route de Casablanca, avec une ouverture programmée courant 2027.

2026, des perspectives favorables portées par l’innovation et la connectivité :

Smeia aborde l’année 2026 avec à son actif de belles performances réalisées par les marques de BMW Group, notamment la position de leader du segment prémium avec la marque BMW. Tous les signaux sont au vert pour poursuivre sur cette lancée.

L’année 2026 sera marquée également par le lancement de nouveaux modèles BMW, produits sur la nouvelle plateforme BMW Neue Klasse, qui définit dorénavant l’orientation future de la marque autour d’une architecture technologique dédiée et d’une digitalisation avancée.

À ce titre, il convient de rappeler que la BMW iX3, premier modèle de cette nouvelle génération, a été présentée par Smeia en avant-première lors du Festival International du Film de Marrakech en décembre 2025.

Par ailleurs, les marques BMW et MINI franchissent également une nouvelle étape au Maroc avec la généralisation des services de connectivité sur l’ensemble de la gamme, via BMW ConnectedDrive et MINI Connected, permettant de faire bénéficier les nouveaux clients de fonctionnalités avancées et de services à distance.

Contact

Smeia, importateur exclusif au Maroc des marques BMW, MINI et BMW Motorrad est un acteur de référence du segment automobile premium au Maroc. Smeia s’appuie sur un réseau de distribution structuré et en développement continu, déployé dans les principales régions du Royaume : Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Oujda et Agadir.