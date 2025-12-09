Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 9 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 9 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2331 – 11,8925
1 DOLLAR U.S.A. 8,792 – 10,2178
1 DOLLAR CANADIEN 6,3449 – 7,3737
1 LIVRE STERLING 11,717 – 13,617
1 LIVRE GIBRALTAR 11,717 – 13,617
1 FRANC SUISSE 10,904 – 12,672
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3427 – 2,7227
1 DINAR KOWEITIEN 28,63 – 33,272
1 DIRHAM E.A.U. 2,3939 – 2,7821
1 RIYAL QATARI 2,4118 – 2,803
1 DINAR BAHREINI 23,321 – 27,103
100 YENS JAPONAIS 5,632 – 6,5452
1 RIYAL OMANI 22,836 – 26,54
S.L