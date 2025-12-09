Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 9 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 décembre 2025 - 09:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 9 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2331 – 11,8925

1 DOLLAR U.S.A. 8,792 – 10,2178

1 DOLLAR CANADIEN 6,3449 – 7,3737

1 LIVRE STERLING 11,717 – 13,617

1 LIVRE GIBRALTAR 11,717 – 13,617

1 FRANC SUISSE 10,904 – 12,672

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3427 – 2,7227

1 DINAR KOWEITIEN 28,63 – 33,272

1 DIRHAM E.A.U. 2,3939 – 2,7821

1 RIYAL QATARI 2,4118 – 2,803

1 DINAR BAHREINI 23,321 – 27,103

100 YENS JAPONAIS 5,632 – 6,5452

1 RIYAL OMANI 22,836 – 26,54

S.L



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 décembre 2025 - 09:05



Bouton retour en haut de la page