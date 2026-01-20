Sport
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 20 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 20 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2491 – 11,9111
1 DOLLAR U.S.A. 8,7689 – 10,1909
1 DOLLAR CANADIEN 6,3327 – 7,3597
1 LIVRE STERLING 11,809 – 13,725
1 LIVRE GIBRALTAR 11,809 – 13,725
1 FRANC SUISSE 11,038 – 12,828
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3384 – 2,7176
1 DINAR KOWEITIEN 28,48 – 33,098
1 DIRHAM E.A.U. 2,3874 – 2,7746
1 RIYAL QATARI 2,4058 – 2,796
1 DINAR BAHREINI 23,26 – 27,032
100 YENS JAPONAIS 5,5366 – 6,4344
1 RIYAL OMANI 22,776 – 26,47.
S.L.