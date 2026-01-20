Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 20 janvier

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 20 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2491 – 11,9111

1 DOLLAR U.S.A. 8,7689 – 10,1909

1 DOLLAR CANADIEN 6,3327 – 7,3597

1 LIVRE STERLING 11,809 – 13,725

1 LIVRE GIBRALTAR 11,809 – 13,725

1 FRANC SUISSE 11,038 – 12,828

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3384 – 2,7176

1 DINAR KOWEITIEN 28,48 – 33,098

1 DIRHAM E.A.U. 2,3874 – 2,7746

1 RIYAL QATARI 2,4058 – 2,796

1 DINAR BAHREINI 23,26 – 27,032

100 YENS JAPONAIS 5,5366 – 6,4344

1 RIYAL OMANI 22,776 – 26,47.

S.L.