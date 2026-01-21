Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 21 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 21 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2567 – 11,9199
1 DOLLAR U.S.A. 8,7582 – 10,1784
1 DOLLAR CANADIEN 6,329 – 7,3554
1 LIVRE STERLING 11,766 – 13,674
1 LIVRE GIBRALTAR 11,766 – 13,674
1 FRANC SUISSE 11,061 – 12,855
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3355 – 2,7143
1 DINAR KOWEITIEN 28,505 – 33,127
1 DIRHAM E.A.U. 2,3845 – 2,7711
1 RIYAL QATARI 2,403 – 2,7926
1 DINAR BAHREINI 23,231 – 26,999
100 YENS JAPONAIS 5,542 – 6,4408
1 RIYAL OMANI 22,749 – 26,437.
