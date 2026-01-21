Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 21 janvier

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 janvier 2026 - 09:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 21 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2567 – 11,9199

1 DOLLAR U.S.A. 8,7582 – 10,1784

1 DOLLAR CANADIEN 6,329 – 7,3554

1 LIVRE STERLING 11,766 – 13,674

1 LIVRE GIBRALTAR 11,766 – 13,674

1 FRANC SUISSE 11,061 – 12,855

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3355 – 2,7143

1 DINAR KOWEITIEN 28,505 – 33,127

1 DIRHAM E.A.U. 2,3845 – 2,7711

1 RIYAL QATARI 2,403 – 2,7926

1 DINAR BAHREINI 23,231 – 26,999

100 YENS JAPONAIS 5,542 – 6,4408

1 RIYAL OMANI 22,749 – 26,437.

 

