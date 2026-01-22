Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 22 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 janvier 2026 - 09:22
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 22 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2504 – 11,9126

1 DOLLAR U.S.A. 8,7671 – 10,1887

1 DOLLAR CANADIEN 6,3433 – 7,3719

1 LIVRE STERLING 11,778 – 13,688

1 LIVRE GIBRALTAR 11,778 – 13,688

1 FRANC SUISSE 11,04 – 12,83

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3378 – 2,717

1 DINAR KOWEITIEN 28,52 – 33,144

1 DIRHAM E.A.U. 2,3869 – 2,7739

1 RIYAL QATARI 2,4054 – 2,7954

1 DINAR BAHREINI 23,255 – 27,026

100 YENS JAPONAIS 5,5218 – 6,4172

1 RIYAL OMANI 22,772 – 26,464.



