Economie
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 22 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 22 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2504 – 11,9126
1 DOLLAR U.S.A. 8,7671 – 10,1887
1 DOLLAR CANADIEN 6,3433 – 7,3719
1 LIVRE STERLING 11,778 – 13,688
1 LIVRE GIBRALTAR 11,778 – 13,688
1 FRANC SUISSE 11,04 – 12,83
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3378 – 2,717
1 DINAR KOWEITIEN 28,52 – 33,144
1 DIRHAM E.A.U. 2,3869 – 2,7739
1 RIYAL QATARI 2,4054 – 2,7954
1 DINAR BAHREINI 23,255 – 27,026
100 YENS JAPONAIS 5,5218 – 6,4172
1 RIYAL OMANI 22,772 – 26,464.