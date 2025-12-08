LG présente « L’innovation en harmonie avec vous » au CES 2026

LG Electronics (LG) invite les médias et le public à l’international à assister à la conférence de presse LG World Premiere qui se tiendra le 5 janvier à 08h00 (PST) au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas, Nevada. Sous le thème de son CES 2026, « L’innovation en harmonie avec vous », LG présentera sa vision visant à améliorer la vie quotidienne grâce à l’Intelligence Affectueuse, offrant des expériences clients harmonisées et parfaitement connectées.

Avec la présence des médias internationaux, LG dévoilera un portefeuille de solutions propulsées par l’IA, combinant des appareils et solutions de classe mondiale avec des technologies avancées d’intelligence artificielle. LG fait évoluer ses produits en solutions intelligentes conçues pour renforcer la connectivité significative entre les appareils, les personnes et les espaces. Cette évolution s’étend du domicile à la mobilité et aux environnements urbains, permettant un parcours de vie plus harmonieux et épanouissant.

Les produits révolutionnaires présentés et démontrés lors du LG World Premiere seront exposés tout au long du CES 2026 sur le stand de LG. En plus des derniers produits et solutions LG, les visiteurs pourront découvrir et profiter de diverses expériences innovantes alimentées par l’IA, ainsi que d’installations interactives et immersives, en cohérence avec la vision centrée sur le client de l’entreprise et le thème de son exposition.

La conférence LG World Premiere sera diffusée en direct sur le site web de LG, sur la chaîne YouTube LG Global et sur la chaîne LG Global X.