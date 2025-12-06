Al Barid Bank : la cybersécurité au cœur des priorités (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

El Mostafa Ezzougari, directeur du pôle SI, organisation et AMOA à Al Barid Bank, confirme que les cybermenaces se multiplient, notamment à travers l’ingénierie sociale et les tentatives de fraude.

«Les institutions financières doivent faire face à ces attaques et investir dans des dispositifs de sécurité, de supervision et dans la formation», explique-t-il.

L’enjeu est de protéger les collaborateurs mais aussi de sensibiliser les clients à la protection de leurs données personnelles, souvent exploitées par des fraudeurs. L’établissement bancaire mise sur des infrastructures résilientes et un plan de continuité d’activité (PCA-PRA) rigoureux.

«Nous opérons des tests réguliers, faisons des audits fréquents pour identifier les vulnérabilités et assurer une reprise rapide en cas d’incident», détaille Ezzougari.