LG dévoile pour la première fois ses technologies innovantes pour les data center

LG dévoile pour la première fois une gamme complète de solutions de refroidissement pour centres de données, marquant une étape importante dans sa stratégie d’expansion sur ce marché.

LG présente des technologies de pointe, notamment des refroidisseurs haute performance, des systèmes de refroidissement par air et par liquide pour serveurs, ainsi que sa solution LG Building Energy Control (BECON). Grâce à ses systèmes de refroidissement direct-to-chip (D2C) à haute efficacité et à son logiciel de gestion énergétique intelligent basé sur l’IA, LG entend offrir une réponse durable, performante et silencieuse aux besoins croissants des data centers modernes.

Le lancement de ces technologies s’inscrit dans une démarche stratégique visant à accompagner l’évolution rapide des infrastructures numériques à l’échelle mondiale. Face à une demande croissante portée par le développement des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, LG entend proposer des solutions innovantes alliant performance, durabilité et gestion énergétique intelligente.

Technologie D2C innovante et économe en énergie

La présentation de LG met en avant ses solutions de refroidissement liquide pour serveurs, intégrant la technologie D2C (direct-to-chip) : une innovation majeure appliquant le refroidissement directement aux puces. Grâce à une pompe à onduleur à haut rendement et un échangeur thermique développés en interne, l’unité de distribution de liquide de refroidissement LG (CDU) contrôle la température et le débit du liquide afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la consommation électrique. Compacte et modulaire, la CDU permet une flexibilité d’installation avec jusqu’à huit unités configurables. Elle dispose d’un écran tactile de 10,4 pouces, facilitant le contrôle et la maintenance.

La CDU est équipée d’un système de capteurs redondants physiques et virtuels, garantissant un fonctionnement ininterrompu, avec diagnostic de prévision de panne. La technologie exclusive Active Load Sharing optimise le rendement de chaque charge, améliorant ainsi l’efficacité globale du système.

Autre innovation présentée à DCW : la Cold Plate de LG, une solution de refroidissement liquide appliquée directement aux puces haute puissance utilisées dans les serveurs IA. Conçue pour gérer une puissance thermique (TDP) élevée, elle bénéficie d’une résistance thermique minimale. Sa conception avancée intègre un manifold à distribution parallèle, une ailette rainurée en dessous (Skived Fin) pour maximiser l’échange thermique, et une configuration à double flux optimisant la circulation du liquide. Le système peut être personnalisé par l’IA selon les besoins du site, via un simulateur de performance de dernière génération. Pour minimiser les risques de fuites, LG utilise une technique de brasage renforcée et soumet chaque unité à un triple contrôle d’étanchéité.

Refroidissement optimisé avec refroidisseurs puissants et modules de traitement d’air

Les refroidisseurs LG sont devenus des éléments clés de l’infrastructure des centres de données IA. Le chiller centrifuge à eau sans huile offre une efficacité énergétique exceptionnelle grâce à sa conception sans lubrifiant et à la technologie exclusive LeviTech™ à paliers magnétiques. Combinée à une fonction de machine learning qui anticipe les surcharges, cette solution réduit les pertes d’énergie, améliore la fiabilité et accélère la récupération après coupure de courant. Le chiller utilise également un réfrigérant à faible potentiel de réchauffement global (PRG), respectant les normes environnementales.

Les refroidisseurs à air (ACC), disponibles en version à vis inverter ou centrifuge sans huile, sont dotés de composants internes haut de gamme, dont le compresseur inverter à vis signé LG. Ils offrent une performance de pointe et une fiabilité renforcée, notamment grâce au mode de refroidissement libre (free-cooling), qui bascule automatiquement entre refroidissement mécanique et refroidissement naturel, selon les conditions. Les ACC intègrent un circuit de secours et un système de récupération d’huile en trois étapes, garantissant continuité et sécurité.

Associé idéalement aux ACC, le CRAH (Computer Room Air Handler) de LG utilise des ventilateurs EC à pales 3D et des batteries ovales, permettant une réduction de la consommation électrique. Les moteurs EC corrigent le facteur de puissance et minimisent la distorsion harmonique. Le module de ventilation, compact et modulaire, simplifie l’installation et l’entretien, offrant gain de temps et réduction des coûts. Pour accélérer l’innovation, le LG HVAC Solution Lab a mis en place un banc d’essai avancé reproduisant divers scénarios et environnements.

Gestion énergétique intégrée avec BECON

Les différentes solutions de refroidissement de LG – du refroidissement D2C aux chillers en passant par les systèmes de salle – peuvent être pilotées via BECON, une plateforme centralisée de gestion énergétique. BECON coordonne intelligemment les équipements connectés pour maintenir les niveaux requis de température et d’humidité, et réalise des analyses de données pour optimiser l’efficacité énergétique. Cela permet de réduire les coûts liés au fonctionnement continu indispensable aux centres de données.

« Nos solutions de gestion thermique exceptionnelles exploitent nos dernières technologies d’IA et les connaissances acquises grâce à nos partenariats avec des centres de données IA dans le monde entier », a déclaré James Lee, président de LG ES Company. « En tant que leader des solutions HVAC innovantes, LG continuera de proposer des infrastructures de refroidissement performantes. »

S.L.