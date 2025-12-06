Souveraineté numérique et sécurité enjeux stratégiques pour le Maroc (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Le numérique est devenu l’un des moteurs les plus puissants de la transformation économique mondiale. Il bouleverse les entreprises, les institutions et la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, les data centers s’imposent comme des infrastructures critiques. Véritables piliers de la souveraineté numérique, ils hébergent, sécurisent et traitent les données qui alimentent les services numériques, les applications et les plateformes qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain.

En érigeant le Cloud First en principe directeur, l’État entend harmoniser ses infrastructures, renforcer sa souveraineté sur la donnée et soutenir la compétitivité du tissu économique. Cette stratégie marque le passage d’une digitalisation sectorielle à une transformation systémique, où le cloud devient le moteur d’un modèle numérique souverain, durable et intelligent.

Animé et modéré par Hicham Bennani, directeur général délégué d’Horizon Press, le débat a vu se succéder Salma Tazi, directrice des Infrastructures Cloud et de l’Offshoring au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, El Mostafa Ezzougari, directeur du pôle SI, organisation et AMOA à Al Barid Bank, Mohamed Bennis, B2B Sales Director chez Orange Maroc, et Hicham Chiguer, président de l’AUSIM, l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc.